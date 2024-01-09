Во вторник, 9 января, в Самарском академическом театре оперы и балета им. Шостаковича прошел традиционный рождественский концерт. Он организован Самарской митрополией при поддержке правительства региона в честь одного из главных православных праздников – Рождества Христова. Вместе с земляками в праздничном мероприятии принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

— В эти дни божественным светом, любовью, теплом и добротой наполняются наши сердца. И праздничное настроение, настоящего торжества нас не покидает. Но, согласитесь, без рождественского концерта праздник Рождества Христова на нашей самарской земле представить уже просто невозможно, – подчеркнул глава региона.

Он поблагодарил митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия, чьим высоким служением укрепляется православная вера, за традицию проведения рождественских концертов в Самарской области.

Губернатор отдельные слова благодарности адресовал артистам – участникам вокальных, танцевальных, инструментальных коллективов, которые выступили на рождественском концерте.

— Они подарили по-настоящему праздничное настроение, – отметил Дмитрий Азаров. – Мы благодарим всех артистов, режиссера, устроителей замечательного рождественского концерта, которые поддержали эту традицию. Дай Бог, на нашей земле она будет всегда.

В этот вечер вспомнили и о защитниках Отечества – участниках специальной военной операции, которые сегодня с оружием в руках стоят на защите России, мужественно и отважно выполняют задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, президентом страны Владимиром Путиным.

— Благодаря нашим героям, землякам мы имеем возможность собираться под мирным самарским небом, трудиться, приближая Победу, радоваться праздникам. Давайте поблагодарим всех наших земляков, семьи военнослужащих, которые вдохновляют наших героев. И пусть наша благодарность не останется просто на словах. Пусть каждая семья героя-защитника почувствует нашу заботу и нашу любовь, благодарность, которую мы носим в сердце, – обратился Дмитрий Азаров.

Губернатор поблагодарил священнослужителей, которые не раз бывали в зоне специальной военной операции, митрополита Сергия, окормляющего каждое армейское подразделение.

— Я знаю, что наша вера, наша решительность, наша сплоченность вокруг нашего национального лидера, президента страны Владимира Путина обязательно приведет нас к долгожданной победе, – уверен Дмитрий Азаров. – И в этом победном мире мы вспомним каждого и еще раз поблагодарим, вспомним и тех, кто приближал Победу ценой своей жизни. Христос, придя в наш мир, подарил надежду на жизнь вечную. У наших воинов, защитников, я уверен, она есть. А мы своим трудом, молитвами будем поддерживать наших героев.

Глава региона поблагодарил своих земляков за труд и помощь воинам, способствуя приближению Дня Победы.

Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий отметил, что праздник Рождества Христова связан с детством.

— Русский народ – многонациональный. Важно, чтобы сегодня мы сохраняли наши традиции и укрепляли свой народ, сохраняли свою идентичность. Об этом на Всемирном русском народном соборе много говорил президент Владимир Путин – отметил он. – Мы любим свою страну, бережем традиции. И заметьте, что наступивший год стал Годом семьи. Если будет сохранена нравственная ответственность перед Богом, своей совестью, и будущим, то мы сохраним наш народ.

Во время концерта на сцене выступили сводные хоры семинарии и Самарского государственного социально-педагогического университета, «Умиление» г. Новокуйбышевска, СЮИ ФСИН «Единство», Самарского казачьего кадетского корпуса «Вольница», а также казачий хор «Голос России», Губернский мужской хор «София», «Волжские станичники» и детский музыкальный театр «Задумка». Танцевальным искусством порадовали образцовый хореографический коллектив «Академия танца», ансамбль народного танца «Волжские узоры» Самарского государственного института культуры, народный ансамбль эстрадного танца «Акварели» и многие другие.

— Рождество – это чудо рождения спасителя, благодаря которому мы получили освобождение от греха. И в этот праздник я очень рада побывать на рождественском концерте, в котором будет выступать в кадетском хоре моя дочь, – отметила самарчанка Ада Прохорова.

— Участие в сегодняшнем рождественском концерте – это возможность проявить себя, заявить о себе с большой сцены, о том, что наш коллектив достоин участвовать в мероприятиях такого масштаба, – рассказала участница митрополичего хора «Благо» Виктория Богатырева.

— Хоровое православное пение – завораживает. В этой музыке есть душа, что-то очень родное. Поэтому, приехав в Самару из Санкт-Петербурга, я решил сходить на рождественский концерт, – рассказал гость Самары Алексей Головин.

Фото: Андрей Савельев