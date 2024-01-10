Уже третье поколение семья Рогачевых связывает свою жизнь с педагогикой. О том, почему члены семьи выбирают эту профессию и что ими движет, рассказал представитель династии, учитель физкультуры школы № 28, тренер-преподаватель СШОР № 13 Сергей Рогачев.

По маминым стопам

— Спортом я увлекался с детства. После школы поступил на факультет физической культуры пединститута и, окончив первый курс, ушел в армию. Потом восстановился, но решил, что в свои солидные 21 год сидеть за одной партой со вчерашними одиннадцатиклассниками не хочу. Перевелся на заочное отделение и пришел работать в школу учителем физкультуры. Было это 1 сентября 1989 года — почти 35 лет назад.

Со школой № 28 меня многое связывает. Во-первых, я сам ее окончил и знаю, что там замечательные учителя, грамотное руководство. Это одна из ключевых причин, почему я так долго тружусь на одном месте. Во-вторых, именно в этом образовательном учреждении моя мама на протяжении 40 лет преподавала математику. Я видел доброе отношение к ней со стороны детей и родителей, что тоже в значительной степени повлияло на мой выбор профессии. Кстати, моя старшая сестра тоже пошла по маминым стопам: сейчас она преподает точные науки в Жигулевске.

Еще в институте я познакомился со своей будущей супругой Ириной. Она всегда мечтала быть учителем, сейчас преподает химию. В школу мы с ней пришли в один день.

Сыновья с младенческого возраста ходили со мной на работу. Сначала в уголочке возились с мячиком, осваивая азы баскетбола, потом стали активными участниками тренировок. Каждое лето мы вместе выезжали в спортивный лагерь, эта традиция жива и сейчас. Мои мальчишки добились неплохих результатов: оба выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта и стали продолжателями педагогической династии.

Старший сын Александр работает учителем физкультуры в школе № 87, его супруга Дарья преподает русский язык и литературу в школе № 6. Младший сын Дмитрий — педагог нашего образовательного учреждения. Здесь же он познакомился со своей будущей женой Екатериной. Вот такая у нас большая и во многом спортивная семья, чему я очень рад.

Работать в одной школе не сложно — я в одном зале, сын в другом, жена — на третьем этаже. За день мы можем ни разу и не встретиться. А дома бесед про работу не ведем — у нас немало других тем.

Личным примером

Мне всегда нравилось работать с детьми, хоть это и непросто. Нужно всегда быть в тонусе, воздействовать на ребят в первую очередь личным примером. После уроков как тренер-преподаватель спортивной школы № 13 я еще веду секции футбола и баскетбола. Сын тоже тренирует юных баскетболистов. Мы стараемся отвлечь детей от гаджетов, внести свой вклад в оздоровление подрастающего поколения.

Наша школа всегда была хорошо оснащена. В первую очередь благодаря сотрудничеству со спортшколой. Мои бывшие ученики сегодня приводят в секции своих детей и внуков. Это очень помогает в работе.

На рубеже веков в городе реализовывалась программа — во все школы поставлялось лыжное снаряжение, чтобы дети занимались этим видом спорта. Не везде получилось: территория Самары активно застраивалась, бегать стало попросту негде. А у нас рядом парк Победы, поэтому мы до сих пор успешно развиваем это направление.

Невторостепенный предмет

Я не считаю физкультуру второстепенным предметом. Не случайно в нашей стране столько внимания уделяется здоровью нации. Раньше было два урока физкультуры в неделю, сейчас — три. Плюс внеурочная деятельность, в рамках которой школьники посещают секции. Главное — заинтересовать ребенка, показать ему, что спорт — это целый мир. Тогда дети будут с удовольствием ходить на уроки.

Совершенно не важно, свяжет ребенок в дальнейшем свою жизнь со спортом или нет. Если он умеет играть в футбол, настольный теннис, волейбол, если он активен и развит физически, это обязательно пригодится ему в жизни.

У нас есть замечательные выпускники, которыми мы гордимся. Вице-чемпион страны по бадминтону Татьяна Бибик во время учебы и кроссы бегала, и в баскетбол играла — защищала честь школы на всех состязаниях. Максим Чемезов серьезно занимался боксом, но был универсальным спортсменом. Окончил институт, сейчас работает в школе. В личном разговоре признался, что я во многом повлиял на его выбор профессии. Таких последователей у меня больше десяти человек: кто-то работает в школе, кто-то ведет секцию. И то, и другое здорово.

Дмитрий Рогачев, сын Сергея Рогачева,

учитель физкультуры школы №28:

— Папа был у меня не только учителем и тренером, но еще и классным руководителем. Спорт в нашей с братом жизни присутствовал всегда. Мы играли в хоккей, в баскетбол. Поэтому вопросом, куда поступать после школы и кем быть, я не задавался. С 2012 года я работаю в спортивной школе, с 2016-го являюсь учителем физкультуры. Молодые перспективные педагоги в образовательном учреждении всегда востребованы. Жизнь здесь кипит, скучать некогда. В прошлом году, например, ко мне в секцию записались около 50 человек. Остались, конечно, не все, но поначалу было достаточно сложно такое количество детей организовать. Мне интересен этот процесс: тренировки, уроки… А потом вдруг понимаешь, что из вчерашнего первоклассника вырос юный спортсмен, и ты уже наблюдаешь, как пополняется копилка его достижений. Становится очень радостно на душе, приходит осознание, что все это не зря.