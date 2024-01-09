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    Самарский ЦСК ВВС проиграл московской «Звезде»

    09.01.2024

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Самарский ЦСК ВВС проиграл московской «Звезде»

    В понедельник, 8 января, хоккеисты ЦСК ВВС потерпели поражение от столичного клуба «Звезда» со счетом 3:5. Игра началась с преимущества противников: за пять минут они забили дважды, причем это делал Никита Шалышкин.

    Во втором периоде отличились Владислав Савватеев и Матвей Насыров, а затем Максим Кирилейченко протащил шайбу к воротам, а Иван Силаев завершил атаку, забросив шайбу.

    В третьем периоде при счете 5:2 самарцы не бросили играть, но победить им все же удалось, и со счетом 5:3 в пользу «Звезды» матч завершился. Как отметил главный тренер ЦСК ВВС Юрий Мордвинцев, игра была равной, и наши хоккеисты создали много моментов, но не смогли их реализовать.

    – Это не оправдание, но у крупных поражений в последних матчах были и объективные причины. По сравнению с этими матчами, сегодня сыграли более-менее хорошо, – цитирует Мордвинцева пресс-служба клуба.

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