В понедельник, 8 января, хоккеисты ЦСК ВВС потерпели поражение от столичного клуба «Звезда» со счетом 3:5. Игра началась с преимущества противников: за пять минут они забили дважды, причем это делал Никита Шалышкин.

Во втором периоде отличились Владислав Савватеев и Матвей Насыров, а затем Максим Кирилейченко протащил шайбу к воротам, а Иван Силаев завершил атаку, забросив шайбу.

В третьем периоде при счете 5:2 самарцы не бросили играть, но победить им все же удалось, и со счетом 5:3 в пользу «Звезды» матч завершился. Как отметил главный тренер ЦСК ВВС Юрий Мордвинцев, игра была равной, и наши хоккеисты создали много моментов, но не смогли их реализовать.

– Это не оправдание, но у крупных поражений в последних матчах были и объективные причины. По сравнению с этими матчами, сегодня сыграли более-менее хорошо, – цитирует Мордвинцева пресс-служба клуба.