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    16 % самарцев признались, что им не понравились новогодние подарки

    09.01.2024

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    16 % самарцев признались, что им не понравились новогодние подарки

    Подарки на Новый год не впечатлили 10 % жителей города и разочаровали 6 %. Довольны презентами остались 53 % опрошенных специалистами сервиса по поиску работы, а еще 31 % респондентов заявил, что сюрпризы были более-менее приемлимыми.

    44 % самарцев, которых разочаровали новогодние презенты, хотели бы иметь возможность вернуть ненужные вещи в магазин. 32 % опрошенных сообщили, что оставили подарки себе в надежде, что когда-нибудь им найдется применение. 16 % передарят их, 7 % – выбросят, а 2 % отдадут нуждающимся.

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