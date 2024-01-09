Подарки на Новый год не впечатлили 10 % жителей города и разочаровали 6 %. Довольны презентами остались 53 % опрошенных специалистами сервиса по поиску работы, а еще 31 % респондентов заявил, что сюрпризы были более-менее приемлимыми.

44 % самарцев, которых разочаровали новогодние презенты, хотели бы иметь возможность вернуть ненужные вещи в магазин. 32 % опрошенных сообщили, что оставили подарки себе в надежде, что когда-нибудь им найдется применение. 16 % передарят их, 7 % – выбросят, а 2 % отдадут нуждающимся.