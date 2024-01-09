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    В 2024 году в Кировском районе отремонтируют шесть дворов

    09.01.2024

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    В 2024 году в Кировском районе отремонтируют шесть дворов

    Администрация Кировского района продолжает работы по подготовке документации для проведения электронного аукциона по выбору подрядчика для ремонта шести дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Последний инициирован президентом России Владимиром Путиным и поддерживается губернатором Дмитрием Азаровым.

    В 2024 году в Кировском районе приведут в порядок территории по следующим адресам:

    • Стара-Загора, 285;
    • Победы, 123, Юбилейная, 14, 12;
    • Севастопольская, 11, 15, Победы, 121;
    • Стара-Загора, 201, 203, 197, 199, 195;
    • Ташкентская, 19;
    • Ташкентская, 188 190.

    В апреле-мае, с наступлением теплой погоды, выбранная подрядная организация приступит к работам. В список войдут ремонт внутриквартальных проездов и тротуарных дорожек, расширение парковочных карманов, монтаж детских и спортивных комплексов с безопасным прорезиненным покрытием, сообщает администрация Самары в телеграм-канале.

    Помимо нацпроекта общественные территории приводят в порядок по губернаторскому проекту «СОдействие» и конкурсу общественных инициатив «Твой конструктор двора». Также набирает обороты программа инициативного бюджетирования. Подробную информацию об участии в них можно получить в районной администрации.

    Фото обложки: телеграм-канал администрации Самары

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