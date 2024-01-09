Администрация Кировского района продолжает работы по подготовке документации для проведения электронного аукциона по выбору подрядчика для ремонта шести дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Последний инициирован президентом России Владимиром Путиным и поддерживается губернатором Дмитрием Азаровым.
В 2024 году в Кировском районе приведут в порядок территории по следующим адресам:
В апреле-мае, с наступлением теплой погоды, выбранная подрядная организация приступит к работам. В список войдут ремонт внутриквартальных проездов и тротуарных дорожек, расширение парковочных карманов, монтаж детских и спортивных комплексов с безопасным прорезиненным покрытием, сообщает администрация Самары в телеграм-канале.
Помимо нацпроекта общественные территории приводят в порядок по губернаторскому проекту «СОдействие» и конкурсу общественных инициатив «Твой конструктор двора». Также набирает обороты программа инициативного бюджетирования. Подробную информацию об участии в них можно получить в районной администрации.
Фото обложки: телеграм-канал администрации Самары
Новости
Новости
Новости
Комментарии
0 комментариев