Администрация Кировского района продолжает работы по подготовке документации для проведения электронного аукциона по выбору подрядчика для ремонта шести дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Последний инициирован президентом России Владимиром Путиным и поддерживается губернатором Дмитрием Азаровым.

В 2024 году в Кировском районе приведут в порядок территории по следующим адресам:

Стара-Загора, 285;

Победы, 123, Юбилейная, 14, 12;

Севастопольская, 11, 15, Победы, 121;

Стара-Загора, 201, 203, 197, 199, 195;

Ташкентская, 19;

Ташкентская, 188 190.

В апреле-мае, с наступлением теплой погоды, выбранная подрядная организация приступит к работам. В список войдут ремонт внутриквартальных проездов и тротуарных дорожек, расширение парковочных карманов, монтаж детских и спортивных комплексов с безопасным прорезиненным покрытием, сообщает администрация Самары в телеграм-канале.



Помимо нацпроекта общественные территории приводят в порядок по губернаторскому проекту «СОдействие» и конкурсу общественных инициатив «Твой конструктор двора». Также набирает обороты программа инициативного бюджетирования. Подробную информацию об участии в них можно получить в районной администрации.

Фото обложки: телеграм-канал администрации Самары