Студентка института стоматологии Самарского медуниверситета Анна Махота под руководством наставников разрабатывает программный комплекс для интеграции нейронных сетей в процесс цефалометрического анализа для помощи пациентам с аномалиями зубочелюстной системы.

Данные цефалометрической рентгенографии помогают врачу определить патологии и аномалии развития лицевого скелета. Но если снимок окажется некорректным, может сложиться ошибочное представление о строении лицевого скелета пациента, из-за чего повышается риск постановки неверного диагноза.

– Наш проект направлен на интеграцию элементов искусственного интеллекта в стоматологическую практику для повышения качества оказываемой ортодонтической помощи пациентам, – рассказала Анна Махота. – Работая с искусственными нейронными сетями, мы обучаем их цефалометрическому анализу, чтобы в дальнейшем полностью автоматизировать это процесс и снизить влияние человеческого фактора при работе с диагностическими рентгенограммами.

В конце 2023 года проект вошел в число кандидатов на победу в номинации «Цифровые технологии» регионального конкурса «УМНИК-2023». Окончательные результаты станут известны после подведения итогов конкурсной комиссией Фонда содействия инновациям. Победители заключат договор и получат грант в размере 500 тысяч рублей на развитие проектов, сообщает пресс-служба вуза.

Фото обложки: официальный сайт Самарского медуниверситета