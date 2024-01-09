Подошли к концу длинные новогодние выходные, в которые самарцы отдыхали, гуляли по наряженным улицам и фотографировались в ярких городских локациях.

Центром притяжения на каникулах стала площадь Куйбышева. На ней традиционно расположились елки, интерактивные экраны, на которых транслировались поздравления, светящиеся украшения, а также ледяные фигуры северного оленя и Снежной королевы.

Здесь же все желающие катались на коньках и ватрушках, слушали новогодние песни, согревались угощениями и делали кадры со сказочными героями.

— Каждый год на новогодние праздники с семьей ездим на площадь Куйбышева, гуляем, наслаждаемся красотой. Приятно видеть новые необычные украшения. В этом году очень понравился трон Снежной королевы, к нему была целая очередь для фотографирования. Дети накатались с горки, все остались довольны, — рассказала жительница Самары Екатерина Родионова.







Семьи с детьми активно посещали дом Деда Мороза. Там маленькие самарцы смогли пообщаться с главным зимним волшебником и его внучкой Снегурочкой, поиграть на улице с Бабой Ягой, Снеговиком и другими сказочными персонажами.

В парках, скверах и других общественных местах Самары тоже царила новогодняя атмосфера благодаря яркой иллюминации и завораживающим фигурам. Возле них жители города могли сделать запоминающиеся фотографии.