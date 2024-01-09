В Самарской области с 1 января для владельцев легковых автомобилей повысились цены на техосмотр: его предельная стоимость составит 1 022 рубля. Соответствующее постановление опубликовали на сайте регионального правительства.

Также с 1 января увеличили тарифы на эвакуацию автомобиля на штрафстоянку. Цена для одного транспортного средства теперь составляет 2 264 рубля. Это на 152 рубля больше, чем в прошлом году.

С апреля изменятся правила сдачи экзамена на водительские права. Граждан, у которых еще не закончился срок лишения прав за «пьяную» езду, теперь не допустят к сдаче на другие категории. Они смогут это сделать только по истечении срока наказания.

Кроме того, не смогут получить права уклонисты от службы в армии. Сведения о них будут брать из единого реестра о гражданах, подлежащих постановке или состоящих на воинском учете.