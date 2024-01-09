Студент четвертого курса факультета лингвистики университета МИР Кирилл Перетолчин создал историко-интерактивный путеводитель по Самарской области.

На карте отображены:

места, где бывал Владимир Ленин;

здания, где находились типографии и редакции нелегальных газет;

места, где проходили партийные собрания;

села, где были крупные крестьянские волнения;

множество других памятных и исторических мест.

Значки с объектами имеют краткое описание и фотографии разных лет. Карта разделена на тематические слои, которые можно отключить.

— Я родился в Якутии. Но много лет мечтал переехать в Самару. И вот получилось приехать сюда на учебу. Мне было интересно узнать о прошлом Самары. Так и появилась идея создать проект, — рассказал Кирилл Перетолчин «Другому городу» .

Студент отметил, что планирует доработать карту.