Студент четвертого курса факультета лингвистики университета МИР Кирилл Перетолчин создал историко-интерактивный путеводитель по Самарской области.
На карте отображены:
Значки с объектами имеют краткое описание и фотографии разных лет. Карта разделена на тематические слои, которые можно отключить.
— Я родился в Якутии. Но много лет мечтал переехать в Самару. И вот получилось приехать сюда на учебу. Мне было интересно узнать о прошлом Самары. Так и появилась идея создать проект, — рассказал Кирилл Перетолчин «Другому городу» .
Студент отметил, что планирует доработать карту.
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