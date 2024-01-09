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    Студент МИРа разработал интерактивный путеводитель по Самарской области

    09.01.2024

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    Автор:

    Фотограф: Анастасия Жиляева

    Студент МИРа разработал интерактивный путеводитель по Самарской области

    Студент четвертого курса факультета лингвистики университета МИР Кирилл Перетолчин создал историко-интерактивный путеводитель по Самарской области.

    На карте отображены:

    • места, где бывал Владимир Ленин;
    • здания, где находились типографии и редакции нелегальных газет;
    • места, где проходили партийные собрания;
    • села, где были крупные крестьянские волнения;
    • множество других памятных и исторических мест.

    Значки с объектами имеют краткое описание и фотографии разных лет. Карта разделена на тематические слои, которые можно отключить.

    — Я родился в Якутии. Но много лет мечтал переехать в Самару. И вот получилось приехать сюда на учебу. Мне было интересно узнать о прошлом Самары. Так и появилась идея создать проект, — рассказал Кирилл Перетолчин «Другому городу» .

    Студент отметил, что планирует доработать карту.

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