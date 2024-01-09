Министерство образования и науки Самарской области объяснило алгоритм проведения учебных занятий в период морозов. Решение об отмене принимается директором школы путем издания приказа на основании прогноза погоды по данным синоптиков Приволжского УГМС.

При температуре ниже -25 градусов отменяются уроки для школьников с 1 по 4 классы, ниже -27 градусов – с 1 по 8 классы, ниже -30 градусов – с 1 по 11 классы.

В случае отмены очных занятий могут организовать обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. При этом школы работают в соответствии с утвержденным режимом. Для всё-таки пришедших детей проведут уроки, а после их накормят.