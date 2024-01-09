В Самаре создадут стратегические запасы продуктов питания, медикаментозных препаратов и предметов, материально-технических средств.

Это необходимо для жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах, чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Соответствующее постановление подписала глава Самары Елена Лапушкина.

В опубликованном документе говорится, что городская администрация должна утвердить номенклатуру и объемы запасов для оснащения поисково-спасательного отряда Самары и спасательных служб гражданской обороны. Деньги на закупку выделят из бюджета города. Создавать и содержать резервы должны будут главы районных администраций.