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    В Самаре создадут запасы продуктов и лекарств для чрезвычайных ситуаций

    09.01.2024

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре создадут запасы продуктов и лекарств для чрезвычайных ситуаций

    В Самаре создадут стратегические запасы продуктов питания, медикаментозных препаратов и предметов, материально-технических средств.

    Это необходимо для жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах, чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Соответствующее постановление подписала глава Самары Елена Лапушкина.

    В опубликованном документе говорится, что городская администрация должна утвердить номенклатуру и объемы запасов для оснащения поисково-спасательного отряда Самары и спасательных служб гражданской обороны. Деньги на закупку выделят из бюджета города. Создавать и содержать резервы должны будут главы районных администраций. 

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