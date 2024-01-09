Новый год принес в Самару аномальные морозы, которые приходится переносить не только людям, но и животным. Главный зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко рассказал «Самарской газете», какие условия создаются зимой для братьев меньших.

Обитателей зоопарка можно разделить на три группы. Первая — те, кому нужно находиться в тепле постоянно. Это рептилии, амфибии, рыбы, попугаи. Они во все времена года живут в помещениях. Ко второй группе относятся животные, кому всегда нужна температура окружающей среды выше нуля. Таких особей, например, водоплавающих птиц, в период холодов переносят в отапливаемые вольеры.

Третья группа — это те животные, которые в природе зимой живут примерно в таких же условиях, как и в нашем городе. Речь идет о совах, тиграх, медведе и льве. По словам Александра Кузовенко, эти представители фауны привычны к холодам. Тем не менее у них должно быть укрытие, куда можно спрятаться от ветра.

— В зоопарке у всех животных в вольерах обязательно всегда ставим укрытия. Для тигров обустраивается большой утепленный домик, а для медведя — берлога, куда он сам затаскивает солому. Наш медведь в спячку полноценно не впадает, но становится менее активным зимой, может по несколько дней лежать в берлоге и выходить только поесть, — рассказал зоотехник.

В 2023 году в Самарском зоопарке появился новый обитатель — львенок Алтай. Для него сотрудники поставили в вольере отапливаемый домик, где температура всегда держится выше нуля.

— У львенка в морозы все в порядке. Он проводит в своем домике не так много времени, как мы рассчитывали. Укрытие находится за стеклом, поэтому даже когда Алтай туда заходит, посетители все равно могут его увидеть, — отметил Александр Кузовенко.

Еще один крупный житель зверинца, который обитает на улице, — верблюд Лексус. Как заверил работник зоопарка, он отлично переносит морозы. Главное, чтобы животному вовремя давали еду. Укрытие верблюда как раз находится рядом с сеновалом, откуда ему постоянно приносят пищу.

— Зимой животным даем мясо порционно два раза в день, чтобы оно не замерзало. Также вводим в рацион больше живого корма — кроликов, крыс, мышей. Сотрудники постоянно делают обходы, следят за состоянием животных и приборов, которыми всё отапливается. Такие меры мы всегда принимаем в холодное время года, — подытожил свой рассказ Александр Кузовенко.

Фото: группа вконтакте «ГБУ «Самарский зоопарк»