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    Болельщики «Крыльев Советов» назвали самые яркие для клуба события 2023 года

    09.01.2024

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    Болельщики «Крыльев Советов» назвали самые яркие для клуба события 2023 года

    Болельщики самарского футбольного клуба «Крылья Советов» назвали беспроигрышную домашнюю серию в РПЛ 2023/24 самым ярким событием 2023 года. Голосование проходило на сайте клуба.

    Во всех девяти домашних матчах чемпионата «Крылья» не проиграли. Самарские футболисты шесть раз победили и трижды сыграли вничью. Среди побед были и крупные – 5:1 в матче с «Ростовом», 4:0 — со «Спартаком», 3:0 – с «Факелом».

    Еще одним запоминающимся событием стало то, что «Крылья Советов» стала самой результативной командой РПЛ по итогам 18 туров. Футболисты забили в играх 36 мячей. Сейчас «КС» занимают шестую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 29 очков.

    Третье место среди ярких прошлогодних событий болельщики отдали домашним матчам «Крыльев Советов» со «Спартаком». Самарцы вырвали победу в заключительной игре сезона 2022/23 и избежали стыковых матчей. 10 тур РПЛ сезона 2023/24 стал для «Крыльев Советов» также одним из самых ярких игр года — самарские футболисты обыграли москвичей со счетом 4:0.

    Фото: ФК «Крылья Советов»

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