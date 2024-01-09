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    Самарский медицинский психолог рассказала о профилактике стресса после завершения новогодних каникул

    09.01.2024

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Самарский медицинский психолог рассказала о профилактике стресса после завершения новогодних каникул

    Заведующая отделением медико-психологической помощи Самарской областной клинической психиатрической больницы Арина Камышанская рассказала, как настроиться на рабочий лад и избежать стресса после продолжительных выходных:

    — Начинать следует с простого, но крайне важного шага: необходимо наладить привычный режим дня. Приступая к работе, беритесь за решение небольших задач. Обязательно хвалите себя и своих коллег пусть даже за скромные достижения. Уделяйте время физической активности. Прогулки на свежем воздухе и занятия спортом стимулируют выработку эндорфинов — естественных антидепрессантов, а также помогают избавиться от последствий щедрого праздничного застолья.

    При этом важно осознавать и принимать изменчивость эмоциональных состояний.

    — Праздничный отдых — это яркое и долгожданное событие. И совершенно нормально, если вам станет грустно, что праздник и беззаботные выходные дни закончились. Поделитесь с близкими людьми, коллегами своими впечатлениями об отдыхе. Пусть эти истории станут поддерживающими для вас, — советует Арина Камышанская.

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