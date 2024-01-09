Заведующая отделением медико-психологической помощи Самарской областной клинической психиатрической больницы Арина Камышанская рассказала, как настроиться на рабочий лад и избежать стресса после продолжительных выходных:

— Начинать следует с простого, но крайне важного шага: необходимо наладить привычный режим дня. Приступая к работе, беритесь за решение небольших задач. Обязательно хвалите себя и своих коллег пусть даже за скромные достижения. Уделяйте время физической активности. Прогулки на свежем воздухе и занятия спортом стимулируют выработку эндорфинов — естественных антидепрессантов, а также помогают избавиться от последствий щедрого праздничного застолья.

При этом важно осознавать и принимать изменчивость эмоциональных состояний.

— Праздничный отдых — это яркое и долгожданное событие. И совершенно нормально, если вам станет грустно, что праздник и беззаботные выходные дни закончились. Поделитесь с близкими людьми, коллегами своими впечатлениями об отдыхе. Пусть эти истории станут поддерживающими для вас, — советует Арина Камышанская.