Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту ДТП, случившегося в воскресенье, 7 января, примерно в 10:50. По данным областного главка, водитель пассажирского автобуса ехал по трассе М-5 «Урал», по маршруту Самара-Набережные Челны. На 169 км в районе Старого Ермаково при повороте налево на кратковременную остановку к кафе «Старый Замок» он не уступил дорогу большегрузу и столкнулся с ним. Пострадали три человека – оба водителя и пассажирка автобуса.

Следователи провели осмотр места происшествия. Выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает информцентр СК РФ в телеграм-канале.

Фото обложки: ГУ МВД России по Самарской области