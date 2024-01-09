     Версия для слабовидящих
    Поиск

    Председатель СК РФ заинтересовался ДТП с участием пассажирского автобуса в Самарской области

    09.01.2024

    244

    Автор:

    Председатель СК РФ заинтересовался ДТП с участием пассажирского автобуса в Самарской области

    Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту ДТП, случившегося в воскресенье, 7 января, примерно в 10:50. По данным областного главка, водитель пассажирского автобуса ехал по трассе М-5 «Урал», по маршруту Самара-Набережные Челны. На 169 км в районе Старого Ермаково при повороте налево на кратковременную остановку к кафе «Старый Замок» он не уступил дорогу большегрузу и столкнулся с ним. Пострадали три человека – оба водителя и пассажирка автобуса.

    Следователи провели осмотр места происшествия. Выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает информцентр СК РФ в телеграм-канале.

    Фото обложки: ГУ МВД России по Самарской области

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В городском дептрансе обсудили повышение качества работы общественного транспорта в Куйбышевском районе Самары
    Качество транспортного обслуживания населения Куйбышевского района, в том числе регулярность автобусных рейсов, сегодня обсудили в профильном департаменте на совещании с […]

    Новости

    В Самарской области готовятся к проведению первого национального фестиваля скорости на льду «Жигулевская миля»
    В понедельник, 15 января, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание правительства Самарской области с участием руководителей министерств, ведомств и глав […]

    Новости

    Введено ограничение движения на девяти дорогах федерального значения, проходящих через Самару
    Как сообщают в «Поволжуправтодор», с 15:45 понедельника, 15 января, введено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств на девяти участках […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации