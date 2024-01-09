В понедельник, 8 января, «Нова» на домашней площадке проиграла команде «Зенит-Казань» со счетом 0:3, сообщается на сайте клуба.

В начале матча новокуйбышевские волейболисты навязали сопернику борьбу и вели в счете 15:14. После второго тайм-аута казанцы совершили рывок «+4», после чего стали наращивать темп игры. Первый сет закончился в их пользу — 20:25.

Второй тайм тоже оказался за «Зенит-Казань» благодаря эйсам Михаила Лабинского. Волейболисты довели счет до 25:15. В третьем периоде «Нова» шла вплотную с соперником, но в итоге гости оказались сильнее (25:18).

Следующий матч новокуйбышевский клуб проведет в пятницу, 12 января, в Москве против «Динамо».

Фото: официальный сайт ВК «Нова»