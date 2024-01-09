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    Жители Самары рассказали, какие обращения на работе они считают уместными

    09.01.2024

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    Фотограф: Анастасия Жиляева

    Жители Самары рассказали, какие обращения на работе они считают уместными

    Самым уместным обращением к работающим вместе людям, по мнению 60% самарцев, является «коллеги». Женщинам оно нравится больше, чем мужчинам (66 и 55% соответственно). Чем выше возраст и уровень дохода респондентов, тем большее число среди них предпочитает, чтобы на работе использовали слово «коллеги». Исследование провел сервис по поиску работы.

    Самыми раздражающими обращениями к сослуживцам назвали «мальчики/девочки» (18% голосов), «женщины/мужчины» и «леди/джентльмены» (по 10%). Слово «коллеги» сердит лишь 8% опрошенных, причем мужчин чаще, чем женщин (10 и 7% соответственно). Старшие работники чаще раздражаются, услышав в свой адрес «мальчики/девочки», «женщины/мужчины», «дамы/господа». Респондентам до 34 лет не нравятся «леди/джентльмены», «коллеги» и «товарищи». Опрошенные с доходом от 80 тысяч рублей чаще других сердятся на «мальчиков/девочек».

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