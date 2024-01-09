Самым уместным обращением к работающим вместе людям, по мнению 60% самарцев, является «коллеги». Женщинам оно нравится больше, чем мужчинам (66 и 55% соответственно). Чем выше возраст и уровень дохода респондентов, тем большее число среди них предпочитает, чтобы на работе использовали слово «коллеги». Исследование провел сервис по поиску работы.

Самыми раздражающими обращениями к сослуживцам назвали «мальчики/девочки» (18% голосов), «женщины/мужчины» и «леди/джентльмены» (по 10%). Слово «коллеги» сердит лишь 8% опрошенных, причем мужчин чаще, чем женщин (10 и 7% соответственно). Старшие работники чаще раздражаются, услышав в свой адрес «мальчики/девочки», «женщины/мужчины», «дамы/господа». Респондентам до 34 лет не нравятся «леди/джентльмены», «коллеги» и «товарищи». Опрошенные с доходом от 80 тысяч рублей чаще других сердятся на «мальчиков/девочек».