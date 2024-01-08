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    В Самарской области ожидаются морозы до -34 градусов

    08.01.2024

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за морозов

    В Самарской области всю предстоящую неделю сохранятся морозы. Местами столбики термометра ночью опустятся до -34 градусов.

    Днем во вторник и среду, 9 и 10 января, будет облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха составит -16…-21 градус. В ночь на четверг, 11 января, столбики термометра ночью опустятся -29 градусов, местами до -34. Днем будет облачно, потеплеет до -15…-20 градусов.

    К концу рабочей недели ожидается снег, усиление ветра, кратковременное повышение температуры воздуха, сообщает Приволжское УГМС.

    ТЭГИ:

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