Мы живем в сложное время: неспокойный новостной фон, стресс на работе, личные проблемы. С надеждой на лучшее загадываем желания в Новогоднюю ночь, но они не всегда сбываются. В момент осознания этого становится очень грустно. Кажется, что все усилия были напрасными, ничего больше не хочется. Почему так происходит? И как быть с этим чувством?

Психолог Екатерина Гранич

Все есть успех

Нереализованные цели — это не мелочи, как может показаться на первый взгляд. Иногда неудачи приносят так много разочарования, что возникает апатия, пропадает интерес к постановке новых задач. Конечно, можно отпустить неприятную ситуацию, но не исключено, что в будущем она повторится.

— Несбывшиеся мечты можно превратить в ресурс, — объясняет психолог Екатерина Гранич. — Если загаданные под бой курантов желания не сбылись, это прекрасно. В психологии есть правило — неудач не существует. Все есть успех. Просто на этот раз вы успешно не вышли замуж, успешно не сбросили лишние килограммы и очень успешно не заработали больше денег. Если мыслить через эту призму, выходит, что вы — благополучный человек. Такое отношение к себе важно, потому что в моменты неудач наш мозг вырабатывает нейронную связь, которая со временем закрепляется и становится судьбой. Если несбывшиеся желания постоянно воспринимать как провалы, есть риск создать устойчивое неверное поведение.

Нереализованные мечты влияют не только на настроение, они меняют в худшую сторону и физическое самочувствие. По мнению специалистов, которые занимаются изучением психосоматики, люди испытывают стресс из-за непреодолимых препятствий на пути к цели. Каждая неприятная ситуация плохо сказывается на соматическом здоровье. Когда человек сильно переживает, его тело реагирует — ухудшается самочувствие, обостряются хронические заболевания, появляются новые недуги.

Слышать себя

Есть несколько причин нереализованности. Во-первых, необходимость на определенном этапе жертвовать собственными интересами ради членов семьи, долга. А потом становится поздно воплощать в жизнь собственные идеи из-за возраста или состояния здоровья. Во-вторых, неумение найти занятие, которое будет не только нравиться, но и приносить доход. В-третьих, нежелание брать ответственность за свою жизнь, свой выбор. Ситуацию может усугубить отказ разбираться в себе и собственных психологических проблемах.

Еще одним препятствием для достижения целей становится, как ни парадоксально, перспективность. У нереализованной возможности огромный потенциал, много путей, предложений — так кажется со стороны. Но стоит принять решение, как появляются рамки, в которых приходится действовать.

— Чтобы все сбывалось, важно слышать себя. Ваши эмоции и тело всегда дают подсказки. Если работа больше не приносит удовольствия, вы стали часто болеть — это сигнал о выгорании, либо о потребности в смене места трудовой деятельности, а иногда даже профессии. В этой ситуации будет нелишним обратиться к психологу, чтобы определить, куда двигаться дальше. Если вас вдруг стали раздражать коллеги, близкие люди, все чаще возникают негативные мысли, значит, вы потеряли интерес к жизни, гормонов радости стало меньше, — поясняет психолог.

Опыт, а не поражение

Цели и мечты есть у всех — и у малообеспеченных, и у супербогатых. Нельзя просто взять и отказаться от собственных желаний. Что же делать с нереализованностью? Для начала взять на себя ответственность — вы выбрали то место, где вы находитесь сейчас. Тут ни при чем родители, учителя, доброжелатели и недруги. Возможно, отчасти кто-то и повлиял на этот выбор, но последнее слово было за вами.

Следующий шаг — принять. Понять, чего вы хотите на самом деле. Это также просто, как сделать выбор в быту: взять в ресторане кофе или чай, съесть пирожное или отказаться от сахара, почитать в выходной книгу или встретиться с друзьями. Важно, чтобы это вариант приближал вас к выбранной цели. При этом стремление должно быть конкретным и четким, а не размытым, то есть не просто «деньги» или «знакомство с красавицей».

Никто не застрахован от провала. Любое несбывшееся желание, неудачный проект воспринимайте как опыт, а не как поражение. Это поможет сохранить энтузиазм и не сдаваться. К тому же каждый раз «открывая не ту дверь», методом исключения вы приближаетесь к той самой, нужной.

— Сделайте что-то приятное для себя, новое или долгожданное. Часто в депрессию нас вводит однообразие жизни. Добавьте в нее что-то еще. Сходите в кино, театр, на пробный урок танцев. Экспериментально доказано, что танцы — самый быстрый способ повысить уровень гормонов счастья, — советует Екатерина Гранич.

Психолог отмечает, что дофамин, он же гормон счастья, можно получить, реализуя себя в разных областях жизни: семье, работе, хобби. Поэтому очень важно в чем-то преуспевать, делать на «отлично». Выберете то, что вам лучше всего удается. Умеете рисовать? Пишите картины для души. Божественно готовите? Соберите на ужин всю семью и получите свою порцию удовольствия и дофамина.

— Наша судьба в наших руках. Верить в чудеса — прекрасно. Не стоит забывать, что мы творим их сами, своими действиями и мыслями. Если вы чего-то желаете всем сердцем, это обязательно произойдет. Но всему свое время, — уверена Екатерина Гранич.

Важно осознавать, что вы делаете все, что от вас зависит. Психолог рекомендует верить в себя и свои мечты, но при этом не цепляться зубами за желаемое, чтобы не затормозить его претворение в жизнь. Лучше подумайте, кому еще это принесет радость и счастье. Такаятехника мышления работает на ускорение реализации.

Три шага на пути к реализации желаний

1. Составить план. На этом этапе необходимо прописать все свои действия, направленные на достижение цели. Какие инструменты понадобятся? Кто сможет помочь?

2. Поработать с препятствиями. Люди чаще всего сами создают преграды на пути реализации мечты, поэтому она остается недосягаемой. Нужно выяснить, что именно вам мешает: лень, непонимание смысла поставленной цели или страх перед будущим. Например, человек хочет открыть свой бизнес, но боится юридических моментов, расходов и ответственности перед партнерами. С этим и нужно работать.

3. Вспомнить детство. В юном возрасте человек ставит перед собой цели, которые тоже часто остаются нереализованными. Иногда из-за того, что ребенка подавляют взрослые. Скажем, родители были против выбранной творческой профессии подростка. В итоге ребенок поступил в другой вуз на специальность, которая ему не нравится. Уступив старшим, он подавил собственное желание и стал несчастным. Анализ прошлого позволит не повторять подобных ошибок в будущем.

Фотография спикера из личного архива