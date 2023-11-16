Продолжается масштабное обновление подвижного состава самарского метрополитена. В начале недели завершили пусконаладочные работы, а в четверг, 16 ноября, провели обкатку четырех вагонов (включая головной), которые капитально отремонтировали на предприятии «Метровагонмаш». После этого их направили на линию, сообщили в городской администрации.

На следующей неделе в рейсы отправится еще один электропоезд, в составе которого также капитально отремонтированные вагоны: два вернулись с завода в этом году, а два – в прошлом. Теперь срок эксплуатации таких вагонов официально продлен еще на 15 лет. Ремонт выполнили по подпрограмме «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области» госпрограммы «Развитие транспортной системы Самарской области на 2014-2025 годы».

Качество ремонта вагонов оценили первый замглавы Самары Алексей Веселов, руководитель департамента транспорта Сергей Маркин, заместители руководителя профильного ведомства Юрий Тапилин и Александр Ерополов, директор МП «Самарский метрополитен» Сергей Шамин и представители муниципального предприятия.

– Обновление подвижного состава – это приоритетное направление работы всех транспортных предприятий, которые занимаются обслуживанием наших граждан. В Самаре в рамках государственной программы вагоны метрополитена направляются на капитальный ремонт с 2019 года. Крайне важно продолжать эту работу, поскольку количество пассажиров «подземки» ежегодно увеличивается. Ожидается, что по итогам этого года рост пассажиропотока составит около 10 %, то есть речь идет о более чем 12 млн пассажиров. Анализ результативности организации перевозок за 10 месяцев 2023 года позволяет такое анонсирование, – пояснил Алексей Веселов.

В вагонах заменили все узлы, детали и агрегаты, которые отслужили свой срок. Также привели в порядок электродвигатели, колесные пары, рамы тележек и установили защитные устройства, которые препятствуют падению пассажиров за платформу. Повышенное внимание уделили оснащению, обеспечивающему безопасность по всем направлениям.

– Помимо ручных огнетушителей, вагоны оснастили автоматической системой пожаротушения. При необходимости она сработает без участия человека – при определенной температуре откроются противопожарные порошковые капсулы. С помощью специально оборудованных кнопок любой пассажир может связаться с машинистом. Кроме того, в каждом вагоне установлено по четыре видеокамеры, изображения с которых передаются на монитор, имеющийся в кабине машиниста. То есть в режиме реального времени можно видеть всё, что происходит в каждом пассажирском салоне, – рассказал машинист электропоезда МП «Самарский метрополитен» Александр Севастьянов. – В целом обкатка обновленных вагонов прошла успешно. Электропоезд плавно набирает скорость и так же тормозит при подъезде к станционным платформам.

В салонах подземного электрического транспорта полностью обновили интерьер – установили современные окна, более просторные сиденья, а также поменяли поручни, обшивки и др. На вагонах нарисовали изображение ладьи.

– Планируем, что к завершению строительства и вводу в эксплуатацию новой станции метро «Театральная» будет обновлен весь парк самарского метрополитена. Для этого нам нужно капитально отремонтировать еще 18 вагонов. Постепенно, по мере поступления финансирования, эту работу будем выполнять. Мы стремимся к тому, чтобы к открытию «Театральной» сократить интервал движения поездов до семи-восьми минут, и люди быстрее могли добираться из отдаленных районов города в исторический центр и обратно, – прокомментировал Сергей Маркин.

Задачу дополнительно закупить вагоны и привести в порядок те, которые выработали свой ресурс, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил еще перед чемпионатом мира по футболу-2018. Соответствующий план был сверстан на годы вперед.

Поэтапное обновление транспорта в Самаре требует больших вложений. При этом в планах – модернизация всей транспортной инфраструктуры города и улучшение качества пассажирских перевозок. Один из шагов в данном направлении – формирование транспортно-пересадочного узла «Пятилетка», который также посетили представители мэрии.

– Всё это запланировано в соответствии со стратегией развития транспортного обслуживания населения. Считаем, что, в частности, такой узел необходим. Его создание – правильное решение, ведь отсюда будет организован доступ к разным видам транспорта для жителей города и области, – добавил Алексей Веселов. – В активной фазе – переговоры в части подготовки земельного участка. Есть договоренности с собственниками. Сегодня осмотрели территорию, куда в перспективе будут прибывать пассажиры. Обсуждали и другие вопросы, в том числе связанные с размещением точек общепита. Впереди еще множество нюансов, которые будут прорабатываться.