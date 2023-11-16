В центре детского творчества «Металлург» прошел финал фестиваля патриотической песни и поэзии «Мы за Великую Державу». В гала-концерте участвовали школьники и студенты – воспитанники учреждений образования и культуры Кировского района.

Фестиваль проходил в двух возрастных категориях: от семи до 13 лет и от 14 до 20 лет по пяти номинациям. По направлению «Здесь Родины моей начало!» нужно было представить вокально-инструментальное произведение, посвященное красоте нашей страны. В номинации «Долг. Честь. Родина» требовалась композиция, прославляющая подвиг русских солдат и их героизм. «Песни сердца — от поколения к поколению» была посвящена теме военных лет. Для номинации «Горжусь тобой, любимый город» участники снимали видеоролики о Самаре. В категории «Художественное слово» ребятам предлагалось выступить со стихотворением или отрывком из произведения, сообщает администрация города на региональном портале нацпроектов.

На первом этапе фестиваля школьники и студенты отправляли видеозаявки, а на втором жюри рассмотрело их и определило лучшие номера. При этом среди критериев были техника исполнения, артистизм, зрелищность. На третьем этапе – гала-концерте, участники выступили на сцене, и организаторы подвели итоги конкурса. Победителям фестиваля вручили кубки и благодарственные письма от администрации Кировского района.

– В каждой песне, в каждом стихотворении – любовь к Родине, Отечеству, к самому дорогому, – сказал отметил исполняющий полномочия главы Кировского района Вячеслав Ротерс. – Приятно видеть такие эмоции на лицах детей».

Член жюри и гендиректор высшей школы современного образования Игорь Григорьянц признался, что оценивать конкурсантов было сложно. А член жюри и руководитель «Самарской газеты» Елена Галлямова восхитилась конкурсантами, назвав их красивыми, талантливыми и смелыми.

– Отрадно, что вы помните героические события, чтите память предков, – сказала она.