В четверг, 16 ноября, в библиотеке № 9 на Ленинградской, 73а пойдет показ сказки «Три поросенка» в рамках проекта театра теней «Сказка сказывается» (6+).

В пятницу, 17 ноября, юных самарцев приглашают на занятие в творческой студии «В мире искусства» в библиотеке народов Поволжья на Ленинградской, 7 (6+). На мастер-класс нужно принести свои материалы — лист бумаги, жидкую гуашь или акрил, кисти, карандаши и фломастеры, а также акварель и малярную ленту. Повтор занятия запланирован на понедельник, 20 ноября.

В субботу, 18 ноября, в 11:00 в музее-галерее «Заварка» на Самарской, 207а начнется детская экскурсия по дому Маштакова. Музейный педагог Арина Гусарова в игровой форме расскажет гостям о старинном здании, в котором расположилось учреждение культуры. Дети узнают, кем был владелец дома Михаил Маштаков, что такое «доходный дом», и кто в нем жил. Также посетители пройдутся по зданию и заглянут в самые потайные уголки. Возрастное ограничение – 6+.

В субботу, 18 ноября, в центральной городской библиотеке имени Крупской на Маяковского, 19 состоится музыкально-поэтическая композиция «По улице моей», посвященная кинорежиссеру Эльдару Рязанову. Перед гостями выступит коллектив «Катилена». Вход свободный. Возрастное ограничение – 12+.

В понедельник, 20 ноября, в 13:00 в библиотеке № 11 на Аэродромной, 58 начнется моноспектакль народного артиста республики Башкортостан Геннадия Муштакова по автобиографической книге воспоминаний Валентина Катаева «Алмазный мой венец». Вход свободный, 12+.

В пятницу, 24 ноября, в детской картинной галерее на Куйбышева, 139 пройдет экскурсия «По музею при свечах» (12+). Гости смогут увидеть особняк Клодта в вечернее время, сообщает администрация Самары на региональном портале нацпроектов.