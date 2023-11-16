Сегодня в рамках «Транспортной недели» в Москве состоялось награждение регионов, ставших лидерами в реализации дорожного нацпроекта в 2023 году. В очередной раз в числе лучших – Самарская область. Награду за успехи региона губернатору Дмитрию Азарову вручил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

По поручению главы Самары Елены Лапушкиной в перечень первоочередных, подлежащих ремонту в 2023 году, были включены объекты значимой дорожной инфраструктуры, в том числе те, по которым поступали многочисленные обращения граждан. На некоторых из них работы выполняли раньше запланированного срока, чтобы успеть к началу сезона перевозок по садово-дачным маршрутам и минимизировать пробки. Так, уже с 1 апреля в Железнодорожном районе начали приводить в порядок путепровод в створе улицы Авроры и мост «Южный».

Всего же в минувшем дорожно-строительном сезоне в региональной столице обновлены 42,7 км проезжих частей – это 42 участка дорог местного значения, которые располагаются во всех районах.

По итогам масштабной ремонтной кампании в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году определен топ-5 самых протяженных обновленных объектов. Среди них (по убыванию) улицы Чекистов, Авроры, Уральская, Алма-Атинская, проспект Ленина.

Лидером рейтинга стала улица Чекистов, которая расположена в Кировском районе Самары. Она обеспечивают въезд и выезд из города, поэтому характеризуется активным дорожным трафиком, в том числе в ночное время суток. В нормативное состояние приведен участок большой протяженностью – 3,2 км (в границах Магистральной и Аэропортовского шоссе). Также на участке заменены и подняты на проектные отметки 30 люков смотровых колодцев – они установлены в один уровень с новым асфальтобетонным покрытием.

Следующий значимый опорный объект дорожной инфраструктуры, отремонтированный в рамках нацпроекта – улица Авроры, которая проходит через Железнодорожный, Советский и Октябрьский районы города. В прошлом году дорожное полотно было обновлено на участке от Промышленности до Аэродромной. Осенью 2022 года подрядчик провел геодезические изыскания, и в сезоне 2023 года продолжил ремонт до Московского шоссе – это участок в 2,9 км. Чтобы с наименьшими неудобствами для горожан быстро справиться с большим объемом задач, работали сразу две фрезеровальные установки и столько же асфальтоукладочных комплексов. Кроме стандартного объема работ был скорректирован профиль дороги, чтобы обеспечить нужный уклон для эффективного отведения дождевой и талой воды в ливневую канализацию. Такая мера позволит дольше сохранить дорожное полотно и уберечь его от преждевременных разрушений.

В результате ремонта подъезжать к обновленному ранее общественному пространству – скверу на улице Авроры, стало комфортно. В 2020 году по национальному проекту «Жилье и городская среда» этот сквер преобразился – появилось благоустроенное пространство, где любят проводить время и взрослые, и дети.

В середине рейтинга – улица Уральская, которая является одной из основных транспортных артерий, связывающих отдаленный Куйбышевский район и жилой микрорайон Волгарь с другими районами Самары. Ее отремонтировали от Кряжской развязки до ТЦ «Metro» – 2,08 км. Здесь после фрезерования на проектные отметки были подняты люки колодцев и выполнен ремонт проезжей части большими «картами». Кроме того, так как на Уральской отсутствует бортовой камень, было произведено укрепление обочин с использованием асфальтобетонного гранулята,

Следующий из наиболее протяженных объектов, отремонтированных в рамках дорожного нацпроекта – улица Алма-Атинская в Кировском районе города. По ней проходит большой транспортный поток, включая грузовые машины, общественный и легковой транспорт. Ввиду изношенности асфальтобетонного покрытия, на котором образовались разрушения, трещины и колейность, в мэрию поступали обращения граждан с просьбой исправить ситуацию. Ремонт этой улицы проходил в два этапа: в прошлом году отремонтировали участок в границах Московского шоссе и улицы Стара-Загора (1,5 км). Помимо этого, от Московского шоссе до проспекта Карла Маркса по заказу профильного регионального министерства были проведены работы по устройству ливневого коллектора. А в этом году ремонт коснулся участка от улицы Стара-Загора до улицы Республиканской (2,02 км). Инженерные коммуникации также приведены в надлежащее состояние.

Замыкает рейтинг проспект Ленина в Октябрьском районе. Дорога была приведена в нормативное состояние на всем протяжении – 1,79 км (от улицы Полевой до улицы Ново-Садовой). Также заменили 43 люка дождеприемных колодцев и 13 люков смотровых колодцев – они с резиновой вставкой и затвором, что позволяет минимизировать кражи крышек, а также уровень шума при проезде автомобилей по проспекту. Учли и организацию транспортного сообщения, ведь по проспекту Ленина пролегают как автобусные, так и трамвайные маршруты. Межрельсовое пространство на четырех перекрестках, которые согласно анализу дорожной обстановки являются самыми загруженными, обновили в первую очередь – еще в начале дорожно-строительного сезона отремонтировали локации на пересечении с Первомайской, Осипенко, Челюскинцев и Ново-Садовой. Чтобы во время поворотных маневров во время проезда через трамвайные пути не образовывались заторы, отремонтировали трамвайное междупутье. Также в районе остановочных пунктов устроены искусственные дорожные неровности, обеспечивающие безопасность горожан при подходе к общественному транспорту. Локации оснащены необходимыми дорожными знаками.

Все трассы на время ремонта полностью не перекрывали, автомобильный трафик был сохранен, движение осуществлялось по свободным полосам.

Одним из факторов, который ежегодно учитывается при формировании плана ремонта автомобильных дорог, является принцип инфраструктурного единства, позволяющий комплексно подходить к обновлению больших территорий улично-дорожной сети, с учетом наличия рядом социальных учреждений, культурно значимых объектов, мест притяжения горожан и туристов. Такой тенденции будут придерживаться и в следующем году. В ближайшее время объявят торги, чтобы заблаговременно определить подрядные организации, которые будут отвечать за обновление дорог местного значения в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году. В следующем дорожно-строительном сезоне планируется как ремонт большими «картами» (по всей ширине проезжей части), так и комплексный (от фасада до фасада).

Контролировать выполнение ремонтных работ по муниципальному заказу в рамках нацпроекта по-прежнему будут специалисты департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары и его подведомственного учреждения – МБУ «Дорожное хозяйство».

Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» началась в 2019 году. Отметим, что в Самарской области в этом году все работы по нацпроекту были завершены уже к 1 ноября, в частности, в Самаре – в конце августа.

Всего за год в области уложено 3,2 млн кв. м асфальта на 117 объектах общей протяженностью 385,6 км. В Самарской-Тольяттинской агломерации и на региональной сети дорог в эксплуатацию введено 80 объектов.