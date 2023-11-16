Выставка «Мистицизм»

С 16 ноября по 3 марта

В Музее модерна появится новая выставка, посвященная увлечению мистицизмом на рубеже XIX-XX веков. Экспонаты ответят на вопросы, почему тогда особую популярность получили спиритические сеансы, предсказания по снам и вера в сверхъестественное. Будут представлены предметы из фондов музея Алабина, произведения из художественного музея и книги из частной коллекции.

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