16.11.2023
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Галерея «Виктория» открывает выставку в «ЗИМ Галерее», где будут представлены работы 12 художников и двух коллективов из разных городов. Экспозиция состоит из проектов-«островов», которые являются метафорами архипелага. Среди работ — инсталляции, объекты, живопись, графика и видео, объединенные темой воображаемых миров.
В Музее модерна появится новая выставка, посвященная увлечению мистицизмом на рубеже XIX-XX веков. Экспонаты ответят на вопросы, почему тогда особую популярность получили спиритические сеансы, предсказания по снам и вера в сверхъестественное. Будут представлены предметы из фондов музея Алабина, произведения из художественного музея и книги из частной коллекции.
В «Нулевой комнате» покажут необычную постановку — пластический перформанс с элементами классической драмы «Семь». Ее подготовил открытый театр «Сеанс». Зрители увидят ассоциации по стадиям принятия неизбежного — последовательное проживание с помощью пластики тела, звука, цвета и слова.
В рамках проекта «Копилка текстов» креативный директор самарского турагентства Мария Восканян прочитает лекцию «Что такое бренд и какую роль в нем играет Tone of Voice». Мероприятие пройдет в «Нулевой комнате».
В музее Эльдара Рязанова будут отмечать 96 лет со дня рождения великого режиссера. В этот день пройдет авторская экскурсия по экспозиции в стихах «Музыка жизни Эльдара Рязанова», а также викторина о творчестве и фильмографии.
В усадьбе Литературного музея вновь начинается цикл творческих встреч «Уютные вечера». На них участники занимаются рукоделием и беседуют о разных ремеслах. На первом мероприятии речь пойдет о декупаже. Гости выполнят предмет интерьера в этой технике.
В галерее «Новое пространство» пройдет концерт «В чертогах классики». Выступит музыкальная династия, состоящая из скрипача Сергея Загадкина, пианистов Александра и Валентины Загадкиных, а также Роберта Куклина и вокалистки Надежды Сорокиной. Они исполнят произведения Баха, Генделя, Скарлатти, Бенда, Лядова, Глинки, Рахманинова, Шопена и Листа.
Самарский художественный музей открывает выставку архитектора Юрия Харитонова в честь его 75-летия. Он спроектировал такие значимые для Самары объекты, как бассейн СКА, гостиница Ренессанс, храм-памятник Георгия Победоносца, Софийский собор, жилой комплекс Ладья. В экспозицию входят макеты и элементы декора основных проектов гражданского и храмового строительства автора.
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