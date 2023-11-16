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    Афиша на 16-23 ноября: пластический перформанс, день рождения Эльдара Рязанова и новые выставки

    16.11.2023

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    Афиша на 16-23 ноября: пластический перформанс, день рождения Эльдара Рязанова и новые выставки

    На этой неделе в Самаре пройдет множество мероприятий, которые способны раскрасить пасмурные дни. Можно взять с собой друзей и отправиться познавать искусство в любое место из нашей афиши.

    Выставка «Архипелаг грез»

    С 16 ноября по 14 января

    Галерея «Виктория» открывает выставку в «ЗИМ Галерее», где будут представлены работы 12 художников и двух коллективов из разных городов. Экспозиция состоит из проектов-«островов», которые являются метафорами архипелага. Среди работ — инсталляции, объекты, живопись, графика и видео, объединенные темой воображаемых миров.

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    Афиша на 16-23 ноября: пластический перформанс, день рождения Эльдара Рязанова и новые выставки

    Выставка «Мистицизм»

    С 16 ноября по 3 марта

    В Музее модерна появится новая выставка, посвященная увлечению мистицизмом на рубеже XIX-XX веков. Экспонаты ответят на вопросы, почему тогда особую популярность получили спиритические сеансы, предсказания по снам и вера в сверхъестественное. Будут представлены предметы из фондов музея Алабина, произведения из художественного музея и книги из частной коллекции.

    (6+)
    Афиша на 16-23 ноября: пластический перформанс, день рождения Эльдара Рязанова и новые выставки

    Пластический перформанс

    19 ноября в 17:00

    В «Нулевой комнате» покажут необычную постановку — пластический перформанс с элементами классической драмы «Семь». Ее подготовил открытый театр «Сеанс». Зрители увидят ассоциации по стадиям принятия неизбежного — последовательное проживание с помощью пластики тела, звука, цвета и слова. 

    (16+)
    Афиша на 16-23 ноября: пластический перформанс, день рождения Эльдара Рязанова и новые выставки

    Лекция про бренд

    18 ноября в 16:00

    В рамках проекта «Копилка текстов» креативный директор самарского турагентства Мария Восканян прочитает лекцию «Что такое бренд и какую роль в нем играет Tone of Voice». Мероприятие пройдет в «Нулевой комнате». 

    (16+)
    Афиша на 16-23 ноября: пластический перформанс, день рождения Эльдара Рязанова и новые выставки

    День рождения Эльдара Рязанова

    18 ноября с 10:00 до 18:00

    В музее Эльдара Рязанова будут отмечать 96 лет со дня рождения великого режиссера. В этот день пройдет авторская экскурсия по экспозиции в стихах «Музыка жизни Эльдара Рязанова», а также викторина о творчестве и фильмографии.

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    Афиша на 16-23 ноября: пластический перформанс, день рождения Эльдара Рязанова и новые выставки

    «Уютные вечера»

    18 ноября в 15:00

    В усадьбе Литературного музея вновь начинается цикл творческих встреч «Уютные вечера». На них участники занимаются рукоделием и беседуют о разных ремеслах. На первом мероприятии речь пойдет о декупаже. Гости выполнят предмет интерьера в этой технике. 

    (16+)
    Афиша на 16-23 ноября: пластический перформанс, день рождения Эльдара Рязанова и новые выставки

    Концерт классики

    17 ноября в 18:00

    В галерее «Новое пространство» пройдет концерт «В чертогах классики». Выступит музыкальная династия, состоящая из скрипача Сергея Загадкина, пианистов Александра и Валентины Загадкиных, а также Роберта Куклина и вокалистки Надежды Сорокиной. Они исполнят произведения Баха, Генделя, Скарлатти, Бенда, Лядова, Глинки, Рахманинова, Шопена и Листа.

    (6+)
    Афиша на 16-23 ноября: пластический перформанс, день рождения Эльдара Рязанова и новые выставки

    Выставка «Русский вектор»

    С 16 ноября по 10 декабря

    Самарский художественный музей открывает выставку архитектора Юрия Харитонова в честь его 75-летия. Он спроектировал такие значимые для Самары объекты, как бассейн СКА, гостиница Ренессанс, храм-памятник Георгия Победоносца, Софийский собор, жилой комплекс Ладья. В экспозицию входят макеты и элементы декора основных проектов гражданского и храмового строительства автора.

    (0+)
    Афиша на 16-23 ноября: пластический перформанс, день рождения Эльдара Рязанова и новые выставки
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