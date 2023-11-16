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    В Самаре в музее модерна откроется выставка «Голубая Роза»

    16.11.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре в музее модерна откроется выставка «Голубая Роза»

    21 декабря в самарском Музее модерна откроется выставка работ художественного объединения конца XIX — начала XX века «Голубая Роза» (0+). Посетители смогут увидеть картины русских художников из собрания московского коллекционера Валерия Дудакова.

    Жители получат представление о «Голубой Розе» и о творчестве основных участников группы – Павле Кузнецове, Петре Уткине, Николае Сапунове, Сергее Судейкине и других.

    Центром собрания, которую представят в музее, станут карнавальные картины Сергея Судейкина и один из «Демонов» Михаила Врубеля. Также посетители смогут увидеть скульптуры и изделия декоративно-прикладного искусства, созданные на рубеже веков.

    Выставка будет работать до марта 2024 года.

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