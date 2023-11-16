21 декабря в самарском Музее модерна откроется выставка работ художественного объединения конца XIX — начала XX века «Голубая Роза» (0+). Посетители смогут увидеть картины русских художников из собрания московского коллекционера Валерия Дудакова.

Жители получат представление о «Голубой Розе» и о творчестве основных участников группы – Павле Кузнецове, Петре Уткине, Николае Сапунове, Сергее Судейкине и других.

Центром собрания, которую представят в музее, станут карнавальные картины Сергея Судейкина и один из «Демонов» Михаила Врубеля. Также посетители смогут увидеть скульптуры и изделия декоративно-прикладного искусства, созданные на рубеже веков.

Выставка будет работать до марта 2024 года.