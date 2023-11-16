Турнир проходил с 8 по 12 ноября в Иванове. На нем собрались 320 человек старше 40 лет из 52 субъектов России. Среди участников были мастера спорта СССР и РФ.

Самарскую область представили 16 спортсменов. В женском одиночном разряде возрастной группы 75+ победила Лариса Балашова из Тольятти. Кроме того, теннисисты из нашего региона победили в мужском и смешанном парном разряде группы 65-69 лет и женском парном разряде группы 70-74 года.