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    Самарцы победили в трех разрядах соревнований среди ветеранов настольного тенниса

    16.11.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Самарчанки стали чемпионками России в настольном теннисе

    Турнир проходил с 8 по 12 ноября в Иванове. На нем собрались 320 человек старше 40 лет из 52 субъектов России. Среди участников были мастера спорта СССР и РФ.

    Самарскую область представили 16 спортсменов. В женском одиночном разряде возрастной группы 75+ победила Лариса Балашова из Тольятти. Кроме того, теннисисты из нашего региона победили в мужском и смешанном парном разряде группы 65-69 лет и женском парном разряде группы 70-74 года.

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