Более половины жителей Самары, 62 %, одобряют длительный отдых на новогодние праздники. Такое исследование провел сервис по поиску работы.

Самарцы считают, что зимние каникулы являются отличной возможностью больше времени провести с семьей, а также отдохнуть от работы, «так как выходных дней и отпуска не хватает».

Еще 13% горожан находят 10-дневный отдых слишком длинным и предлагают частично перенести его на весну. По словам респондентов, им хотелось бы, чтобы выходные дни с января перенесли на май. 22 % равнодушны к продолжительности новогодних каникул: «Продолжаю работать в сменном графике».

Длинным новогодним каникулам чаще радуются горожане до 34 лет (72 %). Больше рады такому отдыху женщины, чем мужчины (66 % и 58 % соответственно).