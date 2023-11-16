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    62% самарцев одобряют длинные новогодние каникулы

    16.11.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    62% самарцев одобряют длинные новогодние каникулы

    Более половины жителей Самары, 62 %, одобряют длительный отдых на новогодние праздники. Такое исследование провел сервис по поиску работы.

    Самарцы считают, что зимние каникулы являются отличной возможностью больше времени провести с семьей, а также отдохнуть от работы, «так как выходных дней и отпуска не хватает».

    Еще 13% горожан находят 10-дневный отдых слишком длинным и предлагают частично перенести его на весну. По словам респондентов, им хотелось бы, чтобы выходные дни с января перенесли на май. 22 % равнодушны к продолжительности новогодних каникул: «Продолжаю работать в сменном графике».

    Длинным новогодним каникулам чаще радуются горожане до 34 лет (72 %). Больше рады такому отдыху женщины, чем мужчины (66 % и 58 % соответственно).

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