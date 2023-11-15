Во вторник, 14 ноября, в департаменте городского хозяйства и экологии прошло совещание под председательством первого заместителя главы Самары Алексея Веселова. Собравшиеся обсудили актуальные вопросы в сфере ЖКХ и благоустройства. Прежде всего речь шла о предстоящих заморозках: в ближайшее время ожидается снижение температуры до -2 градусов днем и до -7 в ночные часы. В соответствии с прогнозом синоптиков первоочередные задачи были поставлены профильному ведомству, муниципальным предприятиям, районным администрациям и обслуживающим компаниям.

Все организации полностью готовы к холодному сезону. В частности, техника переоборудована для работы по зимнему регламенту. При переходе через температурную нулевую отметку упор будет сделан на обработку территорий противогололедными материалами, такими как галит, песчано-соляная смесь.

— Сегодня мы еще раз обратили внимание коллег на необходимость учитывать прогноз погоды, грядущее понижение температуры до минусовой. Наша задача — оперативно реагировать на ситуацию, качественно выполнять работы по содержанию территорий. К выходным будут сформированы графики дежурств, — отметил первый заместитель главы города. — У каждого внутригородского района, у организаций, которые занимаются содержанием улично-дорожной сети и других территорий, имеются все материалы на случай гололеда. Техника также оборудована всем необходимым. При расчистке и противогололедной обработке повышенное внимание будет уделено автодорогам, пешеходным зонам — особенно с активным трафиком, — остановочным площадкам и общественным пространствам. Все вопросы будем держать на контроле.

За состояние внутриквартальных проездов и неразграниченных участков отвечают администрации районов, за содержание придомовых территорий — управляющие компании, ТСЖ, ЖСК. Общественные пространства и городские автодороги обслуживают муниципальные предприятия и подрядчики. Главы районов также координируют работу служб.

Представители ресурсоснабжающих организаций рассказали о работах по устранению повреждений на сетях холодного водоснабжения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их на 40% меньше.

Каждый район отчитался о состоянии газового оборудования в жилых домах, а также о взаимодействии с управляющими компаниями в рамках работы по заключению договоров с газораспределительной организацией, к чьим сетям подключен тот или иной многоквартирный дом. Это необходимо согласно новым требованиям законодательства о газоснабжении, введенным с 1 сентября 2023 года.

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