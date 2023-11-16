Во вторник, 14 ноября, в администрации Ленинского района прошел обучающий семинар для активных жителей в рамках проекта «Региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой дом». Он стартовал в 2021 году по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Задачи этого проекта — правовая помощь, просвещение, содействие гражданам в вопросах управления и содержания многоквартирных домов.

Председатель административной комиссии Ленинского района Екатерина Карпова рассказала о правилах благоустройства, а также о том, каким образом собственники зданий могут участвовать в содержании прилегающей территории.

Начальник отдела судебной работы областной государственной жилищной инспекции Виктория Коршунова сообщила о возможностях приложения для собственников жилья «Госуслуги.Дом», которое позволяет быстро и оперативно решать многие вопросы в сфере ЖКХ. Установив его в смартфон и пройдя авторизацию, можно, например, написать обращение в управляющую компанию. Оно должно быть рассмотрено в течение десяти дней. Собственник, получив ответ на свое заявление, сможет оценить, как УК справилась с проблемой. Если результат неудовлетворительный, обращение направляется в ГЖИ. Также в приложении можно оплатить услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, проголосовать на общем собрании собственников, проконтролировать график капитального ремонта, посмотреть отчеты о работе управляющей компании, почитать полезные тематические материалы.

Техник Средневолжской газовой компании Марина Повалева напомнила об изменениях в Жилищный кодекс РФ, которые действуют с 1 сентября 2023 года. Теперь техническим обслуживанием и ремонтом внутридомового и внутриквартирного газового оборудования должна заниматься только газораспределительная организация, к сети которой присоединено жилое помещение. Это ООО «СВГК». С 1 января 2024-го прекращают действие договоры, заключенные с иными компаниями.

На семинаре жители могли задать интересующие их вопросы.

— Такие встречи важны для наших активистов, председателей советов домов, ТСЖ. Здесь специалисты дают много полезной информации по вопросам ЖКХ, благоустройства. Можно напрямую задать вопросы, если они возникают, — отметила управляющий микрорайоном №11 Ленинского района Светлана Козлова. — Благодаря проекту «Мой дом» активные жители стали грамотнее.

Председатель совета дома на улице Чернореченской, 8 к2а Надия Каримова рассказала, что регулярно участвует в таких семинарах, и пригласила жителей расширять знания в рамках проекта.

Продолжает работу бесплатный многоканальный телефон горячей линии Регионального центра поддержки председателей советов МКД. Позвонив по номеру 8-800-55-55-263, можно получить консультацию, а также записаться на обучающий семинар.

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