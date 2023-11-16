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    В Самаре стартовало голосование областной акции «Народное признание»

    16.11.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре стартовало голосование областной акции «Народное признание»

    В среду, 15 ноября, стартовало общественное голосование областной акции «Народное признание». Из 60 номинантов жители региона выбирают тех, кто, по их мнению, достоин «Народного признания» в 2023 году. Конкурсанты – 60 номинантов в шести номинациях: «Память и Слава», «Мы Вместе», «Признание и Уважение», «Наследники Победителей», «Герои нашего времени», «Единство и Успех».

    До 30 ноября каждый житель Самарской области может проголосовать на сайте правительства Самарской области или прийти в пункты голосования в своем муниципальном образовании и заполнить анкету.

    – Залог нашего движения вперед, несмотря ни на какие сложности и вызовы – это уникальные компетенции наших ученых и инженеров, рабочих и фермеров. Благодаря труду, таланту, предприимчивости людей мы сохранили и приумножили производственный потенциал региона, – заявлял губернатор Дмитрий Азаров в послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям области.

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