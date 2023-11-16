Список цен на продовольственные товары первой необходимости составили в городской администрации. Для этого проверили сетевые, несетевые магазины и ярмарки. Мы укажем самые низкие цены в городе.

Вермишель по 40 рублей за килограмм можно купить в «Перекрестке» в Красноглинском районе.

Белокочанную капусту по 21 рублю продают в «Магните» в Куйбышевском районе и в «Ашане» в Советском районе.

Килограмм картошки по 13 рублей выгодней всего брать в в «Перекрестке» в Красноглинском районе и в «Магните» в Куйбышевском районе.

Гречка стоит 42 рубля в «Перекрестке» в Красноглинском районе.

Килограмм курицы в «Ленте» в Железнодорожном районе обойдется в 190 рублей.

Подсолнечное масло стоит 89 рублей за литр в «Перекрестке» в Красноглинском районе и в «Магните» в Куйбышевском районе.

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2 % жирности — 70 рублей в «Перекрестке» в Красноглинском районе.

Мука пшеничная стоит 25 рублей в «Перекрестке» в Красноглинском районе.

Сахар-песок — 59 рублей за килограмм в «Ленте» в Железнодорожном районе.

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов можно купить по цене 47 рублей в «Перекрестке» в Красноглинском районе.

Десяток куриных яиц стоят 68 рублей на Губернском рынке.

Подробнее о ценах на продукты в разных районах города можно узнать на сайте городской администрации.