Список цен на продовольственные товары первой необходимости составили в городской администрации. Для этого проверили сетевые, несетевые магазины и ярмарки. Мы укажем самые низкие цены в городе.
Вермишель по 40 рублей за килограмм можно купить в «Перекрестке» в Красноглинском районе.
Белокочанную капусту по 21 рублю продают в «Магните» в Куйбышевском районе и в «Ашане» в Советском районе.
Килограмм картошки по 13 рублей выгодней всего брать в в «Перекрестке» в Красноглинском районе и в «Магните» в Куйбышевском районе.
Гречка стоит 42 рубля в «Перекрестке» в Красноглинском районе.
Килограмм курицы в «Ленте» в Железнодорожном районе обойдется в 190 рублей.
Подсолнечное масло стоит 89 рублей за литр в «Перекрестке» в Красноглинском районе и в «Магните» в Куйбышевском районе.
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2 % жирности — 70 рублей в «Перекрестке» в Красноглинском районе.
Мука пшеничная стоит 25 рублей в «Перекрестке» в Красноглинском районе.
Сахар-песок — 59 рублей за килограмм в «Ленте» в Железнодорожном районе.
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов можно купить по цене 47 рублей в «Перекрестке» в Красноглинском районе.
Десяток куриных яиц стоят 68 рублей на Губернском рынке.
Подробнее о ценах на продукты в разных районах города можно узнать на сайте городской администрации.
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