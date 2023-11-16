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    Мониторинг цен на продукты в Самаре на 16 ноября

    16.11.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Мониторинг цен на продукты в Самаре на 16 ноября

    Список цен на продовольственные товары первой необходимости составили в городской администрации. Для этого проверили сетевые, несетевые магазины и ярмарки. Мы укажем самые низкие цены в городе.

    Вермишель по 40 рублей за килограмм можно купить в «Перекрестке» в Красноглинском районе.

    Белокочанную капусту по 21 рублю продают в «Магните» в Куйбышевском районе и в «Ашане» в Советском районе.

    Килограмм картошки по 13 рублей выгодней всего брать в в «Перекрестке» в Красноглинском районе и в «Магните» в Куйбышевском районе.

    Гречка стоит 42 рубля в «Перекрестке» в Красноглинском районе.

    Килограмм курицы в «Ленте» в Железнодорожном районе обойдется в 190 рублей.

    Подсолнечное масло стоит 89 рублей за  литр в «Перекрестке» в Красноглинском районе и в «Магните» в Куйбышевском районе.

    Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2 % жирности — 70 рублей в «Перекрестке» в Красноглинском районе.

    Мука пшеничная стоит 25 рублей в «Перекрестке» в Красноглинском районе.

    Сахар-песок — 59 рублей за килограмм в «Ленте» в Железнодорожном районе.

    Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов можно купить по цене 47 рублей в «Перекрестке» в Красноглинском районе.

    Десяток куриных яиц стоят 68 рублей на Губернском рынке.

    Подробнее о ценах на продукты в разных районах города можно узнать на сайте городской администрации.

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