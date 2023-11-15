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    Порог заболеваемости ОРВИ в Самарской области среди людей от 15 лет и старше превышен на 75,5 %

    15.11.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Порог заболеваемости ОРВИ в Самарской области среди людей от 15 лет и старше превышен на 75,5 %

    За неделю с 6 по 12 ноября в регионе выявили 12 852 случая ОРВИ. Превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной группе 15 лет и старше – на 75,5 %, сообщили в областном Роспотребнадзоре.

    Заболеваемость ниже эпидемического порога в следующих возрастных группах: 0-2 года – на 55,8 %, 3-6 лет – на 61,2 %, 7-14 лет – на 35,4 %. В сравнении с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 1,9 % (зарегистрировано 12 608 случаев, показатель на 10 тысяч населения – 40,3).

    Несмотря на то, что эпидпорог не был превышен, заболевших стало больше по сравнению с прошлой неделей в следующих возрастных группах: 0-2 года – на 2,9 %, 7-14 лет – на 16,2 %, 15 лет и старше – на 0,2 %. Снижение отмечено в возрастной группе 3-6 лет (2,2 %).

    По результатам лабораторного мониторинга специалисты выявили циркуляцию парагриппа, аденовирусов и риновирусов. Наиболее эффективной защитой от гриппа является вакцинация. В первую очередь она показана детям начиная с полугода, лицам старше 60 лет и пациентам с хроническими болезнями сердечно-сосудистой, бронхолегочной, эндокринной систем, почек и печени.

    На сайте областного минздрава разместили карту с адресами пунктов, где можно сделать прививку от гриппа. Там же ежедневно обновляется информация о количестве вакцин.

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