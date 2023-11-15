В 6:50 среды, 15 ноября, в Самаре произошло смертельное ДТП. По информации пресс-службы областного ГУ МВД России, 56-летний водитель «Шкоды» ехал по Советской Армии со стороны улицы Мориса Тореза в направлении улицы Гагарина.

В районе дома № 23 он сбил 85-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Она скончалась до приезда скорой помощи.

На месте ДТП работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото обложки: ГУ МВД России по Самарской области