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    В Самаре 56-летний водитель насмерть сбил 85-летнюю пенсионерку

    15.11.2023

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    В Самаре 56-летний водитель насмерть сбил 85-летнюю пенсионерку

    В 6:50 среды, 15 ноября, в Самаре произошло смертельное ДТП. По информации пресс-службы областного ГУ МВД России, 56-летний водитель «Шкоды» ехал по Советской Армии со стороны улицы Мориса Тореза в направлении улицы Гагарина.

    В районе дома № 23 он сбил 85-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Она скончалась до приезда скорой помощи.

    На месте ДТП работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Фото обложки: ГУ МВД России по Самарской области

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