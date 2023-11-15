В среду, 15 ноября, в самарском Центре развития образования собрались финалисты городского конкурса «Детский сад года-2023». Жюри выбирало лучших — тех, кто будет представлять столицу региона на областном уровне.

На начальном этапе свои работы презентовали 14 дошкольных учреждений города, в финал вышли 9 команд. Сегодня они и показывали свои программы. Жюри предстояло выбрать из них те коллективы, которые выйдут на областной этап.

— Такой конкурс мы проводим в Самаре уже в шестнадцатый раз, — сообщила руководитель управления общего и дополнительного образования городского профильного департамента Елена Сироткина. — Это возможность участников показать свои наработки и увидеть, почерпнуть что-то новое у своих коллег. Как правило, коллективы представляют те или иные изюминки, которыми отличаются от других.

В программе конкурса были заявлены три темы-номинации. Первая — «Система наставничества в дошкольных образовательных учреждениях». Ее представили на суд жюри три детсада. Один финалист показал программу по теме «Формирование у дошкольников любви к родному языку и культурному наследию России». Еще пять коллективов выступили в номинации «Ознакомление детей дошкольного возраста с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа». Программы оценивались по таким критериям как оригинальность педагогической идеи и ее научная обоснованность, глубина и системность проработки темы, практическая значимость, накопленный опыт, творческий подход, формирование позитивного имиджа дошкольного образования. В итоге команды показали весь спектр своих знаний и умений: в стиле театрализованной постановки спорили о необходимости наставничества, исполняли песни на стихи собственного сочинения.

Представители детсада № 30 вышли на сцену в национальных костюмах народов Поволжья и показывали на планшетах традиционные народные орнаменты, рассказывал о своем фестивале сказок народов России. Команда детсада № 36 продемонстрировала отличное слаженное хоровое пение. Воспитатели детсада № 38 рассказывали об опыте приобщения ребятишек к книге, о своем клубе любителей чтения, налаживании тесного сотрудничества с библиотеками. Участники конкурса показали, что они — и педагоги, и певцы, танцоры, театральные актеры, историки, фольклористы. Родители дошколят остались довольны обширными талантами профессионалов, которым они доверили своих детей.

— Коллективы, которые принимают решение участвовать в таком конкурсе, накладывают на себя особую ответственность. Как правило, у них уже есть интересный опыт, значимые наработки. Они их и представляют, — отметила член жюри, заслуженный учитель РФ Наталья Толстых. — Мы сегодня должны отобрать семь команд для регионального этапа. В жюри — члены нашего городского общественного совета по вопросам образования, городской Общественной палаты, а также опытные руководители и воспитатели дошкольных учреждений, профессиональные психологи, логопеды. Оцениваем программы-презентации по многим критериям. Чтобы на региональный этап вышли действительно самые достойные. В прошлом году, например, наш самарский воспитатель представлял регион на всероссийском этапе. Это доказательство того, что у нас в дошкольных учреждениях трудятся профессионалы самого высокого уровня.

В рамках конкурса в фойе городского Центра развития образования была представлена мини-выставка. Коллективы дошкольных учреждений показали творческие работы, выполненные руками воспитателей и детей. Это макеты исторических зданий из картона, роспись по дереву, шлем космонавта и каска солдата Великой Отечественной войны из папье-маше, поделки из соленого теста и многое другое. Здесь же были выставлены красочно оформленные методические разработки по той или иной теме.