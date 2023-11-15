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    Гандбольная «Лада» из Тольятти проиграла команде «Ростов-Дон»

    15.11.2023

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    Гандбольная «Лада» из Тольятти проиграла команде «Ростов-Дон»

    Во вторник, 14 ноября, тольяттинские гандболистки в матче Суперлиги встретились с ростовской командой и уступила со счетом 22:33.

    В середине первого тайма спортменки из Ростова добились двукратной разницы в счете (4:8), а за пару минут до конца он стал 12:16 также в пользу гостей.

    Во втором тайме воспитанница тольяттинской школы Кристина Кожокарь с 39-й по 42-ю минуты отличилась четыре раза подряд. Но это не помогло, и итог матча был ясен: 22:33 в пользу ростовчанок.

    Гандболистки «Лады» остались на четвертом месте в общем зачете с 17 очками. Следующую игру спортсменки проведут в воскресенье, 19 ноября, на выезде в Астрахани.

    Фото обложки: handball.ru

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