16.11.2023
65
Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара №146 от 14.11.2023 г. «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 02 декабря 2022 года № 117 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»»
Официальное опубликование
Официальное опубликование
Официальное опубликование
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