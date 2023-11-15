С 25 по 26 ноября в центре современной культуры «Нулевая комната» на Ленинградской, 77 пройдет первый в Самаре фестиваль независимых книжных издательств «Букн0ль» (16+).

Гости познакомятся с новинками современного искусства, прозы и поэзии, академической литературы, автофикшна и детских книг от издательств V–A–C Press, Ad Marginem, музея «Гараж», Ивана Лимбаха, А+А, No Kidding Press, SOYAPRESS и других.

Во время фестиваля проведут лекции и презентации книг, мастер-классы по высокой печати. Также состоится открытие выставки самиздатных работ коллектива KOLXOZ (Прага/ Тирасполь).