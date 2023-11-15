    Поиск

    Самарцев приглашают на книжный фестиваль

    15.11.2023

    140

    Автор:

    Фотограф: Анастасия Жиляева

    Самарцев приглашают на книжный фестиваль

    С 25 по 26 ноября в центре современной культуры «Нулевая комната» на Ленинградской, 77 пройдет первый в Самаре фестиваль независимых книжных издательств «Букн0ль» (16+).

    Гости познакомятся с новинками современного искусства, прозы и поэзии, академической литературы, автофикшна и детских книг от издательств V–A–C Press, Ad Marginem, музея «Гараж», Ивана Лимбаха, А+А, No Kidding Press, SOYAPRESS и других.

    Во время фестиваля проведут лекции и презентации книг, мастер-классы по высокой печати. Также состоится открытие выставки самиздатных работ коллектива KOLXOZ (Прага/ Тирасполь).

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    Вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли новый центр занятости в Самаре
    В среду, 15 ноября, в Москве в Координационном центре правительства РФ на выставке «Россия» на ВДНХ состоялась торжественная церемония открытия […]

    Новости

    В Самаре состоялся финал городского конкурса «Детский сад года-2023»
    В среду, 15 ноября, в самарском Центре развития образования собрались финалисты городского конкурса «Детский сад года-2023». Жюри выбирало лучших — […]

    Новости

    В Самаре 56-летний водитель насмерть сбил 85-летнюю пенсионерку
    В 6:50 среды, 15 ноября, в Самаре произошло смертельное ДТП. По информации пресс-службы областного ГУ МВД России, 56-летний водитель «Шкоды» […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации