16.11.2023
63
Распоряжение Департамента Градостроительства городского округа Самара №РД-3628 от 14.11.2023 г. «О разрешении Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Строительство и реконструкция коллектора дождевой канализации по ул. Литвинова в г.о. Самара, Самарская область»»
Официальное опубликование
Официальное опубликование
Официальное опубликование
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