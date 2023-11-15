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    Распоряжение Департамента Градостроительства городского округа Самара №РД-3628 от 14.11.2023 г.

    16.11.2023

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    Автор:

    Распоряжение Департамента Градостроительства городского округа Самара №РД-3628 от 14.11.2023 г. «О разрешении Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Строительство и реконструкция коллектора дождевой канализации по ул. Литвинова в г.о. Самара, Самарская область»»

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