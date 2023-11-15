Управление МВД по Самаре объявило аукцион по поиску подрядчика, который займется размещением и содержанием шести лошадей для полка патрульно-постовой службы полиции.

В числе обязанностей – подготовка помещения для их содержания без привязи, полноценное кормление на основе рекомендаций ветеринаров, осмотры у специалистов при необходимости, а также прогулки и занятия на манежах и загонах для укрепления психофизического здоровья служебных лошадей и поддержания их формы.

Срок исполнения услуг – с 1 января по 31 декабря 2024 года. Аукцион в электронной форме пройдет 24 ноября. Начальная цена контракта составляет 2,7 млн рублей.