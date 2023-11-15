Ректору Тольяттинского государственного университета присвоили звание лауреата общенациональной премии «Ректор года» в номинации «Классические вузы». Михаил Криштал отмечен за эффективное руководство университетом и большой вклад в развитие науки и образования, сообщает пресс-служба ТГУ. Награждение прошло в Доме правительства Москвы.

– Награда от профессорского собрания – это высокое признание профессиональным сообществом деятельности нашего университета и того, что мы на правильном пути в реализации наших проектов, — сказал Михаил Криштал.

Михаил Криштал стал ректором ТГУ в 2009 году, после чего дважды переизбирался на этот пост. Его работы в области неустойчивости и неоднородности пластической деформации, плазменно-электролитического оксидирования (ПЭО) широко известны в мировом научном сообществе. Последние годы под его руководством создаются методологические основы гибридной технологии ПЭО с наночастицами для многократного повышения коррозионностойкости и износостойкости алюминиевых и магниевых сплавов.