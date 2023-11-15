Региональный минздрав утвердил список наиболее востребованных медицинских специальностей в области. В документе перечислено более 50 направлений – в их числе акушеры и гинекологи, иммунологи, генетики, психиатры, терапевты, стоматологи и др. Работникам, трудоустроившимся по вышеназванным специальностям в государственные учреждения, выплатят по 200 тысяч рублей в качестве «подъемных».

В документе также указан перечень специальностей для лиц с высшим медицинским образованием в больницах Самарской области, подведомственных областному минздраву. Это анестезиология-реаниматология, кардиология, неонатология, общая врачебная практика (семейная медицина), педиатрия, психиатрия, сердечно-сосудистая хирургия, скорая медицинская помощь, функциональная диагностика. Размер выплаты составит 300 тысяч рублей.