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    Каждый седьмой самарец признался, что недолюбливает инициативных коллег

    15.11.2023

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    Автор:

    Фотограф: Анастасия Жиляева

    Каждый седьмой самарец признался, что недолюбливает инициативных коллег

    Сервис по поиску высокооплачиваемой работы узнал, как в самарских трудовых коллективах относятся к инициативным сотрудникам.

    Так, 49 % жителей воспринимают чужие инициативы положительно, 36 % — нейтрально, 9 % — отрицательно. Четверо из десяти горожан сообщили, что их руководство отлично относится к инициативным сотрудникам. 27 % опрошенных рассказали, что отношение дирекции к таким людям спокойное, а 12 % оценили его как негативное.

    Примерно поровну респондентов назвали отношение трудовых коллективов к инициативам коллег положительным и нейтральным (32 и 33% соответственно). О неприязни сообщили 14% опрошенных.

    Больше всего положительно к инициативам со стороны трудовых коллективов и руководства относятся самарцы с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц. И сами они чаще других поддерживают чужие предложения. 

    ТЭГИ:
    Каждый седьмой самарец признался, что недолюбливает инициативных коллег

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