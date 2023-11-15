Сервис по поиску высокооплачиваемой работы узнал, как в самарских трудовых коллективах относятся к инициативным сотрудникам.

Так, 49 % жителей воспринимают чужие инициативы положительно, 36 % — нейтрально, 9 % — отрицательно. Четверо из десяти горожан сообщили, что их руководство отлично относится к инициативным сотрудникам. 27 % опрошенных рассказали, что отношение дирекции к таким людям спокойное, а 12 % оценили его как негативное.

Примерно поровну респондентов назвали отношение трудовых коллективов к инициативам коллег положительным и нейтральным (32 и 33% соответственно). О неприязни сообщили 14% опрошенных.

Больше всего положительно к инициативам со стороны трудовых коллективов и руководства относятся самарцы с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц. И сами они чаще других поддерживают чужие предложения.