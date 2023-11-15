В Самарской области 13 ноября стартовал киберспортивный фестиваль на Кубок губернатора. Спортсмены будут состязаться в нескольких дисциплинах. Онлайн-отборы пройдут по Counter-Strike 2 (5х5), Dota 2 (5х5), Clash Royale (1х1), Mobile Legends Bang Bang (1×1), Standoff 2 (2х2). В рамках мероприятия также состоится турнир по FC24 на тематической футбольной площадке.

Финал турнира по компьютерному спорту среди студентов пройдет 26 ноября на стадионе «Самара Солидарность Арена». Вход свободный, 16+.

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