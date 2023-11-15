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    Сызрань и Курумоч стали победителями в конкурсе лучших муниципальных практик

    15.11.2023

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    Сызрань и Курумоч стали победителями в конкурсе лучших муниципальных практик

    На оперативном совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами подвели итоги Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Среди победителей в одной из пяти номинаций оказались два муниципалитета Самарской области. В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» среди городов первое место заняла Сызрань, а среди сельских поселений — Курумоч. Всего Самарская область подала 42 заявки от 25 муниципалитетов.

    Опыт успешных муниципальных практик победителей опубликуют в сборниках, которые направят в регионы. Организаторы конкурса уверены, что это поможет обеспечить комфортные условия для жизни людей по всей стране.

    Победители конкурса получат вознаграждение. Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков уточнил, что средства доведут до муниципалитетов до конца года, чтобы они могли направить их на свое развитие.

    Всего в этом году 78 регионов страны подали более 1300 заявок от муниципальных образований. 50 призовых мест в пяти номинациях распределили среди 49 городов и сел 33 регионов.

    Фотография: администрация городского округа Сызрань

    ТЭГИ:
    Сызрань и Курумоч стали победителями в конкурсе лучших муниципальных практик

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