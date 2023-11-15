13 834 человека или почти 2 500 тысячи самарских семей подали заявку на участие в дистанционном этапе конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его придумала семья Скатковых из Самары, а 1 сентября о его запуске объявил президент России Владимир Путин. Всего к участию присоединились более 500 тысяч человек со всей страны.

Рекордсменами по количеству семейных команд, приступивших к выполнению заданий, на данный момент являются Центральный федеральный округ (27 %), Приволжский (26 %), Сибирский (11 %), Южный вместе с новыми регионами (10 %) и Уральский (10 %). Наиболее популярными стали задания «Добро и благодарность», «Готовим вместе» и «Домашний уют».

В конкурсе принимают участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Соревнования разделили на несколько этапов: регистрация команды, дистанционный этап, окружные полуфиналы и финал, сообщили в департаменте информполитики администрации губернатора.