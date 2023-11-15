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    ФАС проанализирует выросшие цены на яйца

    15.11.2023

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    Автор:

    Фотограф: Ксения Ястребова

    ФАС проанализирует выросшие цены на яйца

    Федеральная антимонопольная служба проанализирует обоснованность роста цен на куриные яйца. Она направила запросы о формировании цен на выпускаемую продукцию компаниям-производителям, сообщает пресс-служба ведомства. Данную работу уже ведут в регионах.

    Также ФАС отправила запросы в десять федеральных торговых сетей. Службе необходима от них информация о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.

    По данным Росстата, в октябре по сравнению с сентябрем яйца подорожали на 13,1%, с начала года — на 18,7%, а в годовом выражении — на 23,9%

    ТЭГИ:
    ФАС проанализирует выросшие цены на яйца

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