Федеральная антимонопольная служба проанализирует обоснованность роста цен на куриные яйца. Она направила запросы о формировании цен на выпускаемую продукцию компаниям-производителям, сообщает пресс-служба ведомства. Данную работу уже ведут в регионах.

Также ФАС отправила запросы в десять федеральных торговых сетей. Службе необходима от них информация о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.

По данным Росстата, в октябре по сравнению с сентябрем яйца подорожали на 13,1%, с начала года — на 18,7%, а в годовом выражении — на 23,9%