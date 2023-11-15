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    Музей Алабина примет участие в международном культурном форуме

    15.11.2023

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    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    Музей Алабина примет участие в международном культурном форуме

    16 и 17 ноября в Музее политической истории России в Санкт-Петербурге пройдет международная стратегическая сессия исторических и военно-исторических учреждений культуры. В их число вошли музей Алабина в Самаре и тольяттинский парковый комплекс имени Сахарова.

    16 ноября участники обсудят тему, посвященную музеям и традиционным ценностям. 17 ноября в рамках сессии гости рассмотрят вопрос формирования образа музея будущего и публичного образа руководителя культурной площадки.

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    Музей Алабина примет участие в международном культурном форуме

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