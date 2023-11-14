В СГЭУ в рамках проекта «Дом Африки в России» прошла деловая встреча «Вузы и бизнес». В ней поучаствовали представители бизнеса в сфере внешнеэкономической деятельности, институтов поддержки экспорта, банков, университетского и научного сообществ.

Одной из центральных тем обсуждения стала идея создания в университете образовательной программы, которая будет готовить специалистов сферы внешнеэкономической деятельности. В ходе беседы неоднократно подчеркивалась востребованность и перспективность этого направления.

Фото: пресс-служба СГЭУ