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    В СГЭУ планируют обучать специалистов по внешнеэкономической деятельности

    14.11.2023

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    В СГЭУ планируют обучать специалистов по внешнеэкономической деятельности

    В СГЭУ в рамках проекта «Дом Африки в России» прошла деловая встреча «Вузы и бизнес». В ней поучаствовали представители бизнеса в сфере внешнеэкономической деятельности, институтов поддержки экспорта, банков, университетского и научного сообществ.

    Одной из центральных тем обсуждения стала идея создания в университете образовательной программы, которая будет готовить специалистов сферы внешнеэкономической деятельности. В ходе беседы неоднократно подчеркивалась востребованность и перспективность этого направления.

    Фото: пресс-служба СГЭУ

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    В СГЭУ планируют обучать специалистов по внешнеэкономической деятельности

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