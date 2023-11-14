Аспирант и старший преподаватель института финансов, экономики и управления (ИФЭиУ) Тольяттинского госуниверситета Елена Каргина вошла в число победителей четвертой очереди Всероссийского конкурса «Студенческий стартап» и получила грант в размере 1 млн рублей.

Она получила награду за проект по созданию многофункциональной платформы, на которой предпринимателям и физлицам будут доступны более 20 видов сервисов и услуг: проведение рекламной кампании, маркетинговое исследование, помощь в регистрации бизнеса, продвижение продукта на рынке, брендинг и разработка корпоративного стиля, составление бизнес-планов и прочее.

Все услуги будут выполнять специалисты центра развития бизнеса, который относится к вузу, а помогут им студенты университета. По словам Елены Каргиной, учащиеся будут общаться с наставниками и преподавателями-кураторами, которые проконтролируют их на любом этапе работы и исключат возможные недочеты.

Средства гранта также пойдут на повышение квалификации команды проекта, на доработку сайта и запуск контекстной рекламы. Срок реализации – до октября 2024 года.

Фото обложки: tltsu.ru