Учащийся 4 курса института математики, физики и информационных технологий Тольяттинского госуниверситета Сергей Борисовский вместе со своей командой Sweepnet стал призером хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» в Северо-Кавказском федеральном округе.

Программисты его команды решили задачу Минпромторга РФ по созданию системы компьютерного зрения, которая способна распознавать работников в опасных зонах на металлургическом заводе. Они заняли третье место и выиграли 100 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба ТГУ