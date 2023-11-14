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    Студент-программист ТГУ решил кейс для Минпромторга РФ

    14.11.2023

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    Студент-программист ТГУ решил кейс для Минпромторга РФ

    Учащийся 4 курса института математики, физики и информационных технологий Тольяттинского госуниверситета Сергей Борисовский вместе со своей командой Sweepnet стал призером хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» в Северо-Кавказском федеральном округе.

    Программисты его команды решили задачу Минпромторга РФ по созданию системы компьютерного зрения, которая способна распознавать работников в опасных зонах на металлургическом заводе. Они заняли третье место и выиграли 100 тысяч рублей.

    Фото: пресс-служба ТГУ

    ТЭГИ:
    Студент-программист ТГУ решил кейс для Минпромторга РФ

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